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Bursa kaza
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Bursa'da bir sürücü önce kaza yaptı sonra otomobilini yaktı

Bursa'da başka bir araca çarpan otomobil sürücüsü, diğer sürücüyle tartıştığı sırada aracının koltuklarından birinin kılıfını tutuşturdu

20 Ocak 2017 Cuma, 04:46:37 Güncelleme: 04:47:48 AA

Bursa'da bir sürücü, hasarla sonuçlanan trafik kazası sonrası otomobilini yaktı.Alınan bilgiye göre, Ali K. idaresindeki 16 ADK 41 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolunun merkez Yıldırım ilçesi BursaRay Davutdede İstasyonu mevkisinde aynı yönde seyreden Murat Özer'in kullandığı 16 CSG 47 plakalı otomobile çarptı.Söz konusu araçlarda hasara yol açan kaza sonrası iki sürücü arasında tartışma çıktı.

Sürücülerden Ali K, tartışma sırasında sinirlerine hakim olamadı ve aracının koltuklarından birinin kılıfını ateşe verdi.Kısa sürede otomobili saran alevler, olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.Ali K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karayolunun Ankara istikameti, kaza ve yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı. Yol, yanan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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