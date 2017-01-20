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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Maliye Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları
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Bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

20 Ocak 2017 Cuma, 05:02:50 Güncelleme: 05:17:41 AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Konuk, birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine atandı.

Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirildi.

Maliye Bakanlığının birinci derece kadrolu Vergi Başmüfettişliğine, Gelir İdaresi Grup Başkanı Tahir Erdem tayin edildi.

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