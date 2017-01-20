FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (20 Ocak 2017)

FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'ndeki akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 37 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'ndeki akademik yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturmada, 37 akademisyen hakkında gözaltı kararı verildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararı doğrultusunda, 37 şüphelinin ev ve işyerlerinde arama başlatıldı.

FETÖ'nün İstanbul'daki üniversitelerdeki akademik yapılanmasına ilişkin soruşturmaları yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın daha önce de İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki akademisyenler hakkında gözaltı kararı vermişti. Baygın, İstanbul ve Yıldız Üniversitesi öğretim üyeleri hakkında 2 ayrı iddianame hazırlamıştı.

Veli SARIBOĞA / İSTANBUL

5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 36 GÖZALTI

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen bazıları daha önce görevlerinden ihraç edilmiş 36 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de "ByLock"u kullandığı tespit edilen aralarında emniyet müdürü, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlerin de aralarında olduğu 36 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.