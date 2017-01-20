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Bursa'da kaza yapan sürücü sinirlenip otomobilini ateşe verdi

20 Ocak 2017 Cuma, 08:48:30 DHA

Bursa'da yaşanan bir kaza sonrası sürücü sinirlenerek otomobilini yaktı

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    BURSA'da önündeki otomobile çarpan sürücü Ali K., çıkan tartışma sırasında sinirlenerek otomobilini ateşe verdi.

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    Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Bursa- Ankara karayolunda meydana geldi.

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     Ali K. yönetimindeki 16 ADK 41 plakalı otomobiliyle yolun Ankara yönünde ilerlerken, Davutdede Metro İstasyonu yakınında önünde giden Murat Ö. yönetimindeki 16 CSG 47 plakalı otomobile çarptı.

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