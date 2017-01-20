GÜNDEM
Bursa'da kaza yapan sürücü sinirlenip otomobilini ateşe verdi
20 Ocak 2017 Cuma, 08:48:30 | Güncelleme: 09:24:05
DHA
Bursa'da yaşanan bir kaza sonrası sürücü sinirlenerek otomobilini yaktı
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BURSA'da önündeki otomobile çarpan sürücü Ali K., çıkan tartışma sırasında sinirlenerek otomobilini ateşe verdi.
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Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Bursa- Ankara karayolunda meydana geldi.
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Ali K. yönetimindeki 16 ADK 41 plakalı otomobiliyle yolun Ankara yönünde ilerlerken, Davutdede Metro İstasyonu yakınında önünde giden Murat Ö. yönetimindeki 16 CSG 47 plakalı otomobile çarptı.
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Kazanın ardından rapor tutmakta anlaşamayan sürücüler arasında tartışma çıktı.
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Gelen polis ekibi sürücüleri sakinleştirmeye çalışırken, alkollü olduğu ileri sürülen Ali K. otomobilinin koltuk kılıflarını çıkartarak çakmakla tutuşturdu ve aracının içine attı.
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Bir anda alevler otomobili sararken gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alev topuna dönen aracı söndürdü.
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Aracı kullanılmaz hale gelen Ali K. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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