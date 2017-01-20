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Ayşe Acar Başaran
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Gözaltına alınan HDP'li Ayşe Acar Başaran serbest bırakıldı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başaran, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı

20 Ocak 2017 Cuma, 09:31:05 Güncelleme: 13:03:29 AA

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Başaran'ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. 

Alınan bilgiye göre, "terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP Batman Milletvekili Başaran için yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde Ankara'da gözaltına alınarak emniyete götürülen Başaran, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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YORUMLAR 10
  • Misafir 52 dakika önce
    AZ BİLE
  • Misafir 54 dakika önce
    dışarda bir tane bile hdp li kalmamalı hdp=pkk
  • Misafir 2 saat önce
    Yetmez.....
  • Misafir 2 saat önce
    Özlenen adalet
  • Misafir 2 saat önce
    yetmez ama evet .
  • Misafir 2 saat önce
    geç bile kalmışlar. mecliste terörist istemiyoruz
  • Misafir 3 saat önce
    topla topla topla :)
  • Misafir 3 saat önce
    alın bunu
  • Misafir 3 saat önce
    al içeri al
  • Misafir 3 saat önce
    atın içeri hiç çıkmasuınlar
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