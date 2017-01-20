Gözaltına alınan HDP'li Ayşe Acar Başaran serbest bırakıldı

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Başaran'ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, "terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP Batman Milletvekili Başaran için yakalama kararı çıkartıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde Ankara'da gözaltına alınarak emniyete götürülen Başaran, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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YORUMLAR 10
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Misafir 52 dakika önceAZ BİLE00
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Misafir 54 dakika öncedışarda bir tane bile hdp li kalmamalı hdp=pkk00
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Misafir 2 saat önceYetmez.....9192
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Misafir 2 saat önceÖzlenen adalet21111
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Misafir 2 saat önceyetmez ama evet .18120
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Misafir 2 saat öncegeç bile kalmışlar. mecliste terörist istemiyoruz33102
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Misafir 3 saat öncetopla topla topla :)1575
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Misafir 3 saat öncealın bunu1896
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Misafir 3 saat önceal içeri al6975
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Misafir 3 saat önceatın içeri hiç çıkmasuınlar81129
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