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Ayşe Acar Başaran
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Ayşe Acar Başaran kimdir?

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşe Acar Başaran kimdir?

20 Ocak 2017 Cuma, 09:48:50 Güncelleme: 10:38:58

Ayşe Acar Başaran, 2 Ekim 1985 tarihinde dünyaya gelen avukat, siyasetçi ve milletvekilidir.

Batman'da dünyaya gelen Ayşe Acar Başaran, eğitim hayatını Batman'da tamamlayarak 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından 4 yıl boyunca Batman Barosu'nda avukat olarak görev yaptı.

Siyasi hayatına ilk defa 2013 ve 2014 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)'de il yöneticiliği olarak görev aldı. 2015 Haziran Türkiye genel seçimleri'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) 'den Batman milletvekili olarak seçildi ve meclise girdi.

5 ay sonra Kasım 2015'teki seçimlerde yeniden HDP Batman milletvekili olarak seçildi. Ayşe Acar Başaran aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesidir.

Günümüzde HDP Batman Milletvekili olan Ayşe Acar Başaran, 20 Ocak 2017 günü Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak suretiyle Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı ve ardından gözaltına alındı.

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