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HSYK Teftiş Kurulu Başkanı görevden alındı

HSYK Genel Kurulu, HSYK Teftiş Kurulu Başkanı Selim Yıldız'ın görevden alınmasına karar verdi

20 Ocak 2017 Cuma, 10:30:22 Güncelleme: 10:43:47

Dün 16 kişilik sürpriz bir karanmame yayımlayan HSYK önemli bir adım daha attı. HSYK Genel Kurulu, HSYK Teftiş Kurulu Başkanı Selim Yıldız'ın görevden alınmasına karar verdi. Yıldız'ın yerine Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus Nadi Kolukısa getirildi.

HSYK'nın en kritik birimi olan Teftiş Kurulu hakim ve savcı soruşturmalarına bakıyordu. Yıldız'ın yanı sıra Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Açıkgöz, HSYK Genel Sekreter Yardımcıları Erdal Demir ve Serdar Mutta'nın da görevden alındığı öğrenildi.

TEŞKİLATTA TOKAT ŞAŞKINLIĞI
Öte yandan HSYK'nın 16 kişilik karanamesinde yer alan Tokat Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ın Yargıtay Savcılığı'na kaydırılması beklenmedik bir gelişme şeklinde yorumlandı.

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin soruşturmaya bakan Bayrakdar, 99, 100, 101 ve 102. dönem kaymakamlarından 130 civarının FETÖ ile iltisaklı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu isimlerden 50 civarı FETÖ ile iltisaklı olduğunu itiraf etmişti. Yine Bayrakdar, çok sayıda polis, yargı mensubu ve kamu görevlisinin de FETÖ ile irtibatını ortaya çıkan soruşturmaların başındaydı.

Fevzi ÇAKIR / İSTANBUL

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