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İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere kargo uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen istişareler sonunda, posta gönderilerine ilişkin güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiği değerlendirildi

20 Ocak 2017 Cuma, 11:56:04 Güncelleme: 11:58:28 DHA

İçişleri Bakanlığı, son zamanlarda Türkiye'de yaşanan terör olayları ile birlikte bazı suç unsurlarının kargo yoluyla naklinin gerçekleştirildiğinin gözlemlenmesi üzerine posta gönderilerine ilişkin güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiğini değerlendirerek, 81 ilin valiliklerini uyardı.

İçişleri Bakanlığı, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'ndan 81 il Valiliğine gönderilen yazıda, son zamanlarda ülkede yaşanan terör olayları ile birlikte bazı suç unsurlarının kargo yoluyla naklinin gerçekleştirildiğinin gözlenlenmesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen istişareler sonunda, posta gönderilerine ilişkin güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiği değerlendirdi. Yazıda, posta hizmet sağlayıcılarının teslim aldığı veya alıcısına teslim ettiği posta gönderilerine ilişkin güvenlik tedbirlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamımla hazırlanan, 'Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine yönelik usul ve esaslar' konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 27 Aralık 2016 tarihinde aldığı kararlar hatırlatıldı. Valilikler tarafından da resmi kurum ve kuruluşlara üst yazı ile gönderilen BTK'nın, 'Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esasların onaylanması' kararlarından bazıları şöyle:


* Göndericinin adı-soyadı, TC Kimlik numarası (yabancı uyruklular için pasaport numarası, uluslararası geçerliliği olan muadili belgenin numarası veya TC yetkili mercilerince verilmiş kimliği tespite yarayan belge numarası), açık adres bilgisi, telefon numarası bilgileri en az iki yıl süreyle saklanır.


* Gönderinin, üzerinde gönderici olarak belirtilen kişiden farklı bir kişi tarafından hizmet sağlayıcısına teslim edilmesi durumunda, gönderiyi teslim eden kişinin adı-soyadı, TC Kimlik numarası, açık adres bilgisi, telefon numarası bilgileri olmalıdır.


* Alıcının adı-soyadı ve açık adres bilgisi, Gönderiye ilişkin olarak gönderinin cinsi, gönderinin birden fazla bağımsız materyal içermesi halinde her biri için cins bilgileri, kabul sırasında göndericinin kimlik ve gönderinin içeriğinin kontrolü işlemlerini gerçekleştiren hizmet sağlayıcısı şirket personelinin adı, soyadı, TC kimlik numarası bilgileri, kayıt altına alınır, gerektiğinde ilgili mercilere sunulmak üzere gizliliği sağlanarak en az iki yıl süreyle saklanır.


* Alıcının kimlik bilgilerini vermek istememesi durumunda gönderi teslim edilmez, göndericisine iade edilir.


* İçerisinde yasak madde bulunduğundan şüphelenilen posta kolisi veya kargosu niteliğindeki kapalı gönderiler, özel hayatın gizliliğine de dikkat edilerek göndericiye açtırılarak kapsamı kontrol edildikten sonra kabul edilir.


* Göndericinin, gönderinin kabulü aşamasında gerekli olan kimlik bilgileri ve iletişim bilgilerini vermek istememesi veya kapsam kontrolüne razı olmaması durumunda gönderiler kabul edilmez.


* Posta hizmetinde kullanılan işyerlerinde, araçlarda ve kıyafetlerde, gönderinin kabulü ve alıcıya teslimi aşamasında ilgili hizmet sağlayıcının kurumsal amblem/logo, marka ismi gibi ayırt edici işaretinin ve/veya ilgili personelin personel kimlik kartının görünür bir şekilde bulunması zorunludur.


* Kabulden sonra, hizmet sağlayıcıları tarafından posta gönderileri içerisinde yasak madde bulunduğundan şüphelenilmesi durumunda, en yakın resmi güvenlik birimi görevlileri huzurunda şüpheli gönderi kontrol ettirilebilir. Hizmet sağlayıcının görüntüleme cihazı varsa, söz konusu gönderi resmi güvenlik birimi görevlileri huzurunda görüntüleme cihazları ile kontrol edilir.


* Hizmet sağlayıcılarının posta gönderilerini kabul merkezlerinde kamera sistemi kurularak kayıtlar, gerektiğinde ilgili mercilere sunulmak üzere en az bir 1 ay süreyle saklanır.

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