Kocaeli'de AVM'de yangın paniği

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezindeki restoranlardan birinin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah saatlerinde Gebze'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM içerisinde bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Güvenlik için mağaza personeli anında dışarı çıkarılırken alışveriş merkezinin önünde bekleyen kalabalık güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırıldı.

Yangında can kaybı olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.