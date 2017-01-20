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Hüsnü Mahalli
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Hüsnü Mahalli tahliye edildi

7 yıla kadar hapis istenen Hüsnü Mahalli hakkındaki iddianameyi kabul eden mahkeme tahliye kararı verdi

20 Ocak 2017 Cuma, 15:24:27 Güncelleme: 16:17:16 AA

Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli, tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından Mahalli hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret'' suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle hazırlanan ve İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin incelenmesi tamamladı.

İddianamenin kabulüne ve duruşmanın 1 Haziran'da yapılmasını kararlaştıran mahkeme, Mahalli'nin tutukluluk halini de herhangi bir başvuru olmaksızın resen değerlendirdi.

Mahkeme, "tutuklulukta kaldığı süre, kaçma bulgularının olmaması, verilmesi muhtemel ceza miktarı, delillerin niteliği, değişme ihtimali ve mağdurların üzerinde baskı yapma girişiminde bulunmasının olanaksız olması" gerekçeleriyle Mahalli'nin tahliyesine hükmetti.

Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Mahalli, 15 Aralık 2016'da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Sevk yazısında, "ulusal ölçekli yayın yapan televizyon kanallarında program sunan ve köşe yazarlığı yapan, bu şekilde hedef ve takipçi kitlesi bulunan şüphelinin, muhtelif tarihlerde zincirleme olarak sosyal medya hesabı paylaşımları, televizyon programları ve gazete röportajı yoluyla Cumhurbaşkanını kast ederek mesnetsiz olarak tahkir edecek şekilde, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere birçok terör örgütünü desteklediği, yardım ettiği şeklinde alenen söylemlerde bulunarak söz konusu makam ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bir fiil ve olgu isnat etmek suretiyle atılı suçu işlemiştir." ifadesi yer almıştı.

İddianamede Mahalli'nin, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret'' suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 32 dakika önce
    kesinlikle doğru ve hakkaniyetli karardır.
  • Misafir 44 dakika önce
    dogruyu söyleyen dokuz köyden kovulurmuş
  • Misafir 1 saat önce
    hani haindi bu adam hesabını versin akp'liler
  • Misafir 2 saat önce
    isabetli karar...
  • Misafir 2 saat önce
    sonunda doğru karar
  • Misafir 2 saat önce
    doğru karar
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