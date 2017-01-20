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Karayoluyla taşınan uçak ilgi çekti

20 Ocak 2017 Cuma, 16:47:08

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (UZAYTEM) tanıtımı için kullanılacak uçak çekiciyle taşındı

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    Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (UZAYTEM) tanıtımı için kullanılacak,

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    T-41D tipi tek motorlu pervaneli uçak, alışveriş merkezi önünde sergilenmek üzere çekiciye yüklenerek karayoluyla taşındı.

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    OMÜ’nün 19 Mayıs ilçesinde yer alan Ballıca yerleşkesindeki UZAYTEM’de bulunan uçak,

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