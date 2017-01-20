GÜNDEM
Karayoluyla taşınan uçak ilgi çekti
20 Ocak 2017 Cuma, 16:47:08 | Güncelleme: 17:07:58
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (UZAYTEM) tanıtımı için kullanılacak uçak çekiciyle taşındı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (UZAYTEM) tanıtımı için kullanılacak,
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T-41D tipi tek motorlu pervaneli uçak, alışveriş merkezi önünde sergilenmek üzere çekiciye yüklenerek karayoluyla taşındı.
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OMÜ’nün 19 Mayıs ilçesinde yer alan Ballıca yerleşkesindeki UZAYTEM’de bulunan uçak,
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vinç yardımıyla çekiciye yüklenerek Tekkeköy ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin önüne taşındı. Vatandaşlar, karayolunda taşınan uçağı ilgiyle izledi.
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UZAYTEM Sekreteri Asım Öztel, alışveriş merkeziyle ortak hazırladıkları proje kapsamında uçağın bir ay süreyle tanıtım amaçlı kullanılacağını söyledi.
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Yürüttükleri faaliyetleri tanıtmak istediklerini belirten Öztel, şunları kaydetti: ''Merkezimizin tanıtımı için çekiciye yüklenerek karayoluyla taşınan uçağımızı, bir alışveriş merkezinin önünde sergileyeceğiz.
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UZAYTEM olarak havacılık faaliyetleri yürütüyoruz. İstedik ki insanlarımız madem gelip bizi, merkezimizi göremiyorlar.
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O halde biz uçağımızla insanlarımızın ayağına gidelim.
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Yürüttüğümüz çalışmaları anlatalım. İnsanlara havacılığı sevdirelim.
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Bu kapsamda böyle bir çalışma gerçekleştirdik.
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Ancak uçağımızı karayolunda taşımamız da insanların büyük ilgisini çekti."
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