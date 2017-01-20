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Mersin'de adliyede intihar girişimi

İntihar edeceğini söyleyen genci adliyede görevli bir savcı ikna etti

20 Ocak 2017 Cuma, 17:28:49 Güncelleme: 17:29:59

Mersin'de kız arkadaşından ayrılan bir genç adliyenin son katının balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. 26 yaşındaki Volkan A.'yı Cumhuriyet Savcısı ikna etti.

İddiaya göre 2 ay önce cezaevinden çıkan 26 yaşındaki Volkan A., kız arkadaşından ayrılmanın moral bozukluğu ile Mersin Adliyesi'nin son katının balkonuna çıktı. İntihar edeceğini söyleyen genci adliye polisi ikna etmeye çalıştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve uzman polisler yönlendirildi. Bir süre sonra adliyede görevli bir savcı yanına gittiği genci ikna etti. Volkan A. güvenli bir şekilde bulunduğu yerden alınırken, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

BEYCAN Üçkardeş / MERSİN

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