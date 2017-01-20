Bahçeli'den Recep İvedik açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şahan Gökbakar'ın rol aldığı Recep İvedik 5 filminin fragmanında yer alan ve gelen tepkiler üzerine filmden çıkartılan Azeri boksör sahnesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak; "Azerbaycanlı soydaşlarımız Türk’tür, Türk milletinin vakur ve asil mensuplarıdır. Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür bağlarımızı incitemeyecek, dahası zedelenmesine hiçbir millet evladı izin vermeyecektir. Coğrafyalarımız ayrı, devletlerimiz farklı olabilir; ama biz aynı milletin, yürekleri bir atan evlatlarıyız. Ayrımız gayrımız yoktur. Bakü’de Mahnı, Ankara’da oyun havasıyız. Gence’de destan, Dumlupınar’da zaferiz. Hocalı’da gözyaşı, Kars’ta duayız. Bir yanımız Bahtiyar Vahapzade ise diğer yanımız Mehmet Akif Ersoy’dur. Bizim nezdimizde Karacaoğlan neyse Kurbani odur. Guba’da ses veren balaban, Hızı’da dile gelen Tar; Erzurum’da vuran davulun, İstanbul’da öten neyin ikiz kardeşidir.Mustafa Kemal ne kadar Türk ise, Mehmet Emin Resulzade, Haydar Aliyev, Ebulfez Elçibey de Türk’tür, Türk’ün iftihar listesinin zirveleridir.Azadlık kaderimiz, Turan ülkümüzdür." dedi.