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Kapatılan üniversitelerin öğrencileri için geçiş başvurusu

Kapatılan üniversitelerin öğrencileri diğer üniversitelere geçme hakkını kullanmak için 31 Ocak'a kadar başvuru yapabilecek

20 Ocak 2017 Cuma, 18:22:17 Güncelleme: 18:24:58 AA

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), kapatılan vakıf üniversitelerinden ÖSYM tarafından diğer üniversitelere yerleştirilen ancak özel öğrencilik hakkını güz yarıyılında kullanmayan öğrencilerin, 31 Ocak'a kadar başvurmaları halinde bahar dönemine kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinden ÖSYM tarafından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıranlardan, 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılında özel öğrencilik hakkını kullanmayan ya da kullanamayan ve bahar döneminde bu hakkını kullanmak isteyen öğrencilere mahsus bir uygulama yapılacağı belirtildi.

Buna göre, 2016-2017 bahar yarıyılından itibaren özel öğrenci olmak isteyen öğrencilerin 31 Ocak 2017 Salı günü mesai bitimine kadar özel öğrenci olmak istedikleri yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekiyor.

2016-2017 bahar döneminden itibaren özel öğrenci olarak eğitime devam edecek öğrencilere, yükseköğretim kurumlarına gönderilen 667 sayılı KHK ile ilgili usul ve esaslarda yer alan özel öğrencilik ile ilgili işlemler uygulanacak.

 

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