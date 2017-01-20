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Orgeneral Hulusi Akar İncirlik'te

Orgeneral Hulusi Akar ve komutanlar İncirlik'e ziyarette bulundu

20 Ocak 2017 Cuma, 18:27:55 Güncelleme: 19:46:56 HABERTURK.COM

Orgeneral Hulusi Akar'ın önce Gaziantep'e sonra da kuvvet komutanları ile İncirlik'e ziyarette bulunduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Gaziantep, Kilis ve Adana’daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Bu kapsamda Orgeneral Akar ilk olarak, bölgede bulunan Harekât Merkezinde devam etmekte olan Fırat Kalkanı ve Terörle Mücadele Harekâtına yönelik gelişmeler hakkında ilgili Komutanlıklardan son duruma ilişkin değerlendirmeleri aldı.

Ardından ise İncirlik/Adana’ya giden Orgeneral AKAR halen 10’uncu Tanker Üs Komutanlığında denetlemelerine devam ediyor.

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