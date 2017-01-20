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Adalet Bakanlığından Darbe Komisyonuna yanıt

Bakanlığın yanıtına göre, darbe girişimi ve bağlı suçlardan 105 bin 532 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 42 bin 83 kişi halen tutuklu bulunuyor

20 Ocak 2017 Cuma, 18:53:24 Güncelleme: 18:55:11 AA

Adalet Bakanlığı, darbe girişimi ve bağlı suçlardan 105 bin 532 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 4 Ocak 2017 tarihi itibariyle 42 bin 83 kişinin halen tutuklu bulunduğu bildirdi.

Adalet Bakanlığı, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun istediği bilgileri, Bakanlık Müsteşarı Kenan İpek'in imzasıyla gönderdi.

Komisyona ulaşan cevap yazısında yer alan bilgilere göre, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 3 bin 490 hakim ve Cumhuriyet savcısı 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname uyarınca meslekten çıkarıldı. 78 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında yapılan yeniden inceleme devam ediyor. 292 hakim ve Cumhuriyet savcısı görevlerine tekrar iade edildi, 306 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.

Adalet Bakanlığında yazı işleri müdürü, icra müdürü ve yardımcısı, adli tıp uzmanı, zabıt katibi, mübaşir ve diğer kadrolardan toplam bin 620 personel ile 13 cezaevi müdürü, 663 infaz ve koruma memuru ihraç edildi, 27 cezaevi müdürü, 753 infaz ve koruma memuru açığa alındı.

150 YÜKSEK YARGI ÜYESİ VE TUTUKLU

Anayasa Mahkemesinin 2 üyesi, 41 Danıştay üyesi, 3 HSYK üyesi ve 104 Yargıtay üyesi 4 Ocak 2017 tarihi itibariyle tutuklandı. 6 Danıştay, 25 Yargıtay üyesi hakkında yakalama kararı verildi, 3 Yargıtay üyesi adli kontrol altında tutuluyor.

Öte yandan, 17 vali, 73 vali yardımcısı ve 101 kaymakamın tutuklu, 3 vali, 26 vali yardımcısı, 71 kaymakam da adli kontrol altında bulunuyor.

Darbe girişimi ve bağlı suçlardan başlatılan işlemler neticesinde 105 bin 532 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 Ocak 2017 tarihi itibariyle 42 bin 83 kişi halen tutuklu bulunuyor.

Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde ceza infaz kurumlarında 165 bin 904'ü hükümlü, 25 bin 519'u tutuklu olmak üzere toplam 191 bin 423 kişinin bulunuyor. Bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarında sayı 128 bin 304 hükümlü, 72 bin 873 tutuklu olmak üzere toplam 201 bin 177.

FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin olarak, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 873 kişinin tutuklu olduğu, darbe teşebbüsü sonrasında ise bu yapıyla ilişkili olarak 42 bin 83 kişi tutuklandı.

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