Taciz şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyadan kız çocuklarına taciz iddiasıyla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı.

Genişletilen soruşturma kapsamında Konya'nın Beyşehir ilçesinde gözaltına alınan L.Ç, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Daha önce Manavgat'ta ikamet eden L.Ç'nin, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan R.M'ye ait gazetenin internet sitesinin editörlüğünü yaptığı öğrenildi.

Manavgat'ta yayın yapan yerel gazetenin sahibi R.M, sosyal medyadan çocuk istismarı iddiasıyla tutuklanmıştı. CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, partilerinin üyesi R.M'nin ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.