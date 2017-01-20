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Gaziantep'te "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Gaziantep'in Beşkılıç ile Türkyurdu arasında kalan bölgeler, 15 günlüğüne "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

20 Ocak 2017 Cuma, 19:36:40 Güncelleme: 19:38:48 AA

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve esenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, bölgede barınabilecek bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla icra edilecek operasyonel faaliyetlerden vatandaşların zarar görmemeleri için bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 23 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 6 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.
Buna göre söz konusu tarihlerde Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."

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