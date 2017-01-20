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Binali Yıldırım'dan MHP ve anayasa değişikliği açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ve son dönemde yaşana tartışmalara ilişkin "MHP ayrı parti, biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı" dedi

20 Ocak 2017 Cuma, 19:51:02 Güncelleme: 21:01:01 AA

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği ile ilgili olarak "Bu anayasa değişikliği, ülke yönetiminde zaman ekonomisi sağlayacak. Yani işler daha kısa sürede halledilecek. Bürokrasiyle siyaset arasındaki ayrışma ortadan kalkacak. Sistem didişmeyi, çift başlılığı ortadan kaldırıyor. Kararların hızlı verilmesini sağlıyor. Türkiye'yi, yönetimi güçlendiriyor." dedi.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü, "MHP ayrı parti, biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı. Meclis Genel Kurulunda, değişiklik görüşmelerinde, bu değişikliği savunduk. Doğruluğunu, haklılığını savunduk. Sokakta da vatandaşa giderken de biz milletimize AK Parti olarak bu anayasa değişikliğinin önemini anlatacağız ve 'Evet' demesini isteyeceğiz. MHP de hem kendi teşkilatına hem de milletimize kendi bakış açısından aynı şeyler söyleyecek. Farklı şeyler söylenebilir ama amaç birliği var, amaç aynı."

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