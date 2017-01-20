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TBMM'de bu kez erkek vekiller birbirine girdi

20 Ocak 2017 Cuma, 20:14:06 DHA

TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam kadın milletvekilleri arasında yaşanan kavganın ardından bugün de erkek milletvekilleri kavga etti

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    TBMM Genel kurulunda önergeler üzerinde konuşmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ak Partililerin anayasa görüşmeleri sürecinde "kürsü işgali" tepkilerine yanıt verdi.

     

     

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    CHP'li Özel, 2012 yılında Büyükşehir Yasası görüşmelerinde Ak Parti'ye karşı MHP'lilerin de kürsü işgal ettiklerini hatırlatarak, "Muhalefete muhalefet etmek istemezdim" dedi. Genel kurul da söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, partisine yönelik "hükümet pazarlığı" iddialarına yanıt verdi.

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    Akçay, konuşmasında 7 Haziran seçimlerinden sonra Ak Parti ile CHP arasındaki istikşafi görüşmeleri hatırlattı. Bu sırada CHP ve MHP'li milletvekillerinin söz düellosu yaşanmaya başlandı. Sözlü tartışmalara Ak Partili milletvekilleri de katılınca CHP'li Hüsnü Bozkurt'un üzerine yürüyen Ak Partili Halis Dalkılıç güçlükle yatıştırıldı. Ortamın biranda gerilince tartışma CHP'liler ile MHP'liler arasında "pazarlık" polemiğine dönüştü.

     

     

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