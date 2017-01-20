TBMM'de bu kez erkek vekiller birbirine girdi

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Tartışmalar arada da devam ederken, Ak Partili milletvekili Osman Aşkın Bak, CHP'lilerin üzerine yürümeye kalkınca grup başkan vekilleri ve partili milletvekilleri bunu engelledi. Bu sırada MHP'li Divan Üyesi Zihni Açba, "Kim pazarlık yaptıysa şerefsizdir, ama yapılmadığı halde yapıldı diyen de beş katı şerefsizdir" diye bağırınca yanıt CHP'li Özel'den geldi.