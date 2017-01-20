15 gün önce helallik almış

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El Bab'da DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın baba evinde yas var

20 Ocak 2017 Cuma, 21:05:43 Güncelleme: 21:08:33 AA

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın (28) baba evinde yas var.

Oğlunun şehadet haberi, Devrek ilçesinde yaşayan baba Hüseyin, anne Hatime Bakır ile kız kardeşleri Nazife Küçükkaya ile Habibe Bakır'a, Kaymakam Yakup Güney ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberi almasının ardından fenalaşan şehit yakınlarına, evin önünde bekletilen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın 4 yıllık uzman çavuş olduğu, mesleğe başlamadan önce boyacılık yaptığı, maddi imkansızlıklardan dolayı uzman çavuşluğu seçtiği ve yaklaşık 15 gün önce yıllık izne memleketine geldiği, Tunceli'de görev yaptığı ve izin dönüşü Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'a görevlendirildiği öğrenildi.

Bu arada Bakır'ın, Tunceli'den kredi çekerek yeni aldığı otomobili memleketine getirdiği ve burada iki gün aracı kullanmasının ardından ailesine ait garaja bırakarak görev yerine gittiği bildirildi.

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