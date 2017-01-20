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Çukurca'da PKK'ya büyük darbe

20 Ocak 2017 Cuma, 21:17:41

PKK'ya yönelik operasyonlarda çok sayıda yaşam malzemesi ve örgüte ait döküman ele geçirildi

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    Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kazan ve Kasran vadilerine düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine büyük darbe vuruldu. Örgüte ait sığınak ve mağaralarda yüklü miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

     

     

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    Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini önlemek amacıyla Kuzey Irak'a sıfır noktadaki Çukurca İlçesi Kazan ve Kasran vadilerine operasyon düzenledi.

     

     

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    Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı sevk ve idaresindeki operasyona, hudut birlikleriyle jandarma ve polis özel harekat ekipleri ve güvenlik korucuları da katıldı.

     

     

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