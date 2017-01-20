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İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 2 ilçede, 23 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak

20 Ocak 2017 Cuma, 21:33:24 Güncelleme: 21:40:12 AA

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 2 ilçenin bazı bölgelerine 23 Ocak Pazartesi günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 23 Ocak Pazar günü, Silivri ile Güngören'de bazı bölgeler elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle;

Silivri'de 09.00-11.00 saatleri arasında Pi̇ri̇ Mehmet Paşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, Hüseyi̇n Tufan Sokak, İskele Geçi̇di̇ Sokak, İzzet Uluşahi̇n Sokak, Küçükhasfırın Sokak ile Mari̇na Caddesi ve civarı, 13.00-16.00 saatleri arasında Pi̇ri̇ Mehmet Paşa Mahallesi, Mustafa Oğuzhan Sokak, Yoğurthane Sokak, Fikret Gündoğan Sokak, Küçükhasfırın Sokak ve civarı.

Güngören'de ise 10.00-18.00 saatleri arasında Gençosman Mahallesi, Günay Sokak, Acar Sokak ve civarı.

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