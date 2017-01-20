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Bakan Çavuşoğlu, Washington'da konuşuyor
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Bakan Çavuşoğlu: Güçlü bir irade gördüm

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de açıklamalarda bulundu

20 Ocak 2017 Cuma, 22:14:13 Güncelleme: 23:39:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın kabine adayları ile görüşmesine ilişkin, "Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha iyi götürebilmek için ve daha da güçlendirmek için güçlü bir irada gördüm. Görüştüğüm tüm bakanlar ve diğer yetkililer Türkiye ile ilişkileri çok daha güçlendirmek istediklerini vurguladılar." dedi.

Çavuşoğlu, Washington'da Başkan Trump'ın yemin törenine katıldıktan sonra Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözlerine El Bab'ta şehit olan beş askerin ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan Çavuşoğlu, bu ziyaret kapsamında yemin töreni vesilesiyle düzenlenen bir çok etkinliğe katılma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Yeni yönetimde görev alacak başka Dışişleri Bakanı Rex Tillerson olmak üzere, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Savunma Bakanı James Mattis, Hazine Bakanı ve Bayındırlık Bakanı gibi bir çok yeni bakanla tanıştığını aktaran Çavuşoğlu, çeşitili eyaletlerden valiler, senatörler ve kongre üyeleri ile görüştüklerini belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Senatör Lindsey Graham ile telefon görüşmesinde ise kendisine özellikle PKK ve PYD arasında bir farkın olmadığını her platformda net bir şekilde dile getirdiği için teşekkür ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha iyi götürebilmek için ve daha da güçlendirmek için güçlü bir irade gördüm. Görüştüğüm tüm bakanlar ve diğer yetkililer, Türkiye ile ilişkileri çok daha güçlendirmek istediklerini vurguladılar. Esasen ABD'den de beklentilerimiz, hassas konularımız var. Geçmiş dönemde bazı güven bunalımı, güven sorunu ortaya çıktı. Özellikle FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili, YPG'ye verilen destekten ve Münbiç'teki YPG unsurlarından dolayı sorunlar olmuştu. Biz bunları yeni yönetimle aşacağımıza inanıyoruz."

 

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