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Samsun'da 'Sesin güzel değil' diyen adam hastanelik oldu

Samsun'da birlikte alkol alan iki arkadaş arasında şarkı söyleme kavgası çıktı, 1 kişi hastanelik oldu

20 Ocak 2017 Cuma, 23:48:48 Güncelleme: 21 Ocak 2017 Cumartesi, 00:09:32 DHA

Samsun'un Bafra İlçesi'nde Kemal T., birlikte alkol aldığı Kadir D.'yi, şarkı söyleme meselesi yüzünden tekme tokat dövüp hastanelik etti.

Olay, Bafra İlçesi Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Sokak üzerinde meydana geldi. Kadir K., birlikte alkol aldığı, şarkı söylemek isteyen arkadaşı Kemal T.'ye 'Sesin güzel değil, söyleme' deyince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Kemal T., Kadir K.'yı tekme tokat dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendisinden geçen Kadir K., ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaçan Kemal T.yi yakalamak için çalışma başlattı.

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YORUMLAR 1
  • ermaner 48 dakika önce
    İyi arkadaşlarmış.
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