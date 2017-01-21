Türkiye’yi tehdit eden hainin 2 kardeşi tutuklandı

Adana'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreden beri takipte olduğu DEAŞ üyelerinin yılbaşı gecesi kanlı eylem yapma ihtimaline karşı, 31 Aralık’ta eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Sorguya alınan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi.

Adana Devlet Hastanesi’nin bahçesindeki Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilirken, hastaneye gelen vatandaşların ‘Vatan hainleri’ diye tepki gösterdiği DEAŞ’lıların 8’i tutuklandı, 3’üne ev hapsi verildi, 15’i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

‘İLGİMİZ YOK’ DEDİLER

Serbest bırakılan Suriyeli 5 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Serbest bırakılan Davut Aydın (44) ile tutuklanan Remzi (34) ve Recep Aydın’ın (20), Suriye’de DEAŞ’ın propaganda görüntülerinde, Türkçe konuşarak Türkiye’yi tehdit eden terörist Hasan Aydın’ın kardeşleri olduğu ortaya çıktı.

Hasan Aydın ile örgüte katıldığı günden bu yana görüşmediklerini ileri süren 3 kardeş, DEAŞ ile bir ilgilerinin olmadığını iddia etti. Adıyaman’dan Adana’ya göç ettiklerini belirten ve Yüreğir İlçesi’nin Doğankent Mahallesi’nde oturan Aydın kardeşler, Hasan Aydın’ın 3 yıl önce Türkiye’ye gelip, bir süre kaldıktan sonra tekrar Suriye’ye gittiğini duyduklarını söyledi.