İstismar mağduru çocuk: Onunla karşılaşmaktan korkuyorum

Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde, 11 yaşındaki çocuğa istismardan mahkûm olan 73 yaşındaki işadamının geçen ay tahliye edildiği ortaya çıktı.

2011’de meydana gelen olayda A.Ö., çiftliğinde çalışan Moldova uyruklu kadının o dönem 11 yaşında olan kızı C.O.’ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. 2 ay hapis yatan sanık, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. 5 yıl süren dava sonunda, Adli Tıp küçük kızın ruh sağlığının bozulduğunu tespit edince işadamı A.Ö., 16 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. Olayın basında yer almasının ardından işadamı ekim ayında yeniden tutuklandı. İtiraz üzerine dosya üzerinden davayı görüşen İstinaf Mahkemesi sanığı 14 Aralık 2016’da tahliye etti. Kararda, “suç vasfının ve suçun mahiyetinin değişme ihtimali” gerekçe gösterildi. Davaya, 3 Şubat’ta İstinaf Mahkemesi’nde devam edilecek.

Tahliye kararını bilmeyen C.O.’nun babası M.O., işadamını sokakta görünce şoka girdi. Avukatıyla görüşen baba, gerçeği öğrenince şok geçirdi. Baba M.O. “Çocuğum eve mahkûm olmuşken, başka çocuklara da cinsel istismarda bulunduğu şahitlerle ispatlanan bu şahıs toplamda 3 ay hapis yattı. Adalete nasıl güveneceğiz?” diye isyan etti.

‘HAYALİM YOK’

Yaşadığı travmanın ardından okulu bırakan ve dört duvar arasında kapanan 16 yaşındaki C.O., yaşadıklarını Habertürk’e şöyle anlattı: “Defalarca canıma kıymak istedim çünkü bir türlü bitmiyordu. Küçük çocuklar mutlu yaşayamıyorlar, rahat bırakmıyorlar onları. Şikâyet edeyim, savaşayım dedim, başka çocuklar aynı acıyı çekmesinler diye, olmadı bir türlü. Arkadaşlarımla konuşuyorum, ‘Şu olacağım’ diyor, ben ne olacağımı bilmiyorum. Artık okulum yok, hayallerim yok, hiçbir şeyim yok. Sadece ölüm isteği var. Sadece rüyamda güzel hayatım var. Onunla karşılaşmaktan korkuyorum. Tutuklandığındaki korkunç yüzünü görmek istiyorum.”

Ümran AVCI / GAZETE HABERTÜRK