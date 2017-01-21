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Avukat Bülent Karagöz'ü "Hukuk" kitabı kurtardı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 02:51:16

İzmir’de 5 Ocak’ta PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda çatışmanın ortasında kalan Avukat Bülent Karagöz'ü bir gün önce aldığı "hukuk" kitabı kurtardı

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    MEHMET İNMEZ/GAZETE HABERTÜRK

    İzmir Adliyesi'nin önünde 5 Ocak’ta terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı ve bombalı araçlı saldırıda bacağından yaralanan Avukat Bülent Karagöz’ün (42), kendine siper ettiği evrak çantasında bulunan 5 santimetre kalınlığındaki kitap ve ajanda sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.

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     Patlamanın ardından çatışmanın ortasında kalan ve sürünerek kaçmaya çalışan Karagöz, korunmak için evrak çantasını başına doğru tutarken, kurşunlardan biri çantadaki ajanda ve kitaba isabet etti.

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    1 santimetrelik ajandayı delen kurşun, yaklaşık 4 santimetrelik kitabın kapağından girdi ancak çıkamadı.

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