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Beşiktaş'ta 3 katlı ahşap binada yangın

21 Ocak 2017 Cumartesi, 06:49:40 DHA

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında suyu bitince takviye su araçları olay yerine getirildi

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    Beşiktaş'ta bulunan bir 3 katlı ahşap bir binada yangın çıktı. Alev alev yanan bina itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, yangında bir kişi de dumandan etkilendi.

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    Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Maşuklar Yokuşu sokaktaki 3 katlı ahşap binanın giriş katında saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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     Binada bulunanlar yangın nedeniyle mahalle sakinleri tarafından tahliye edilirken, yangın kısa sürede binanın diğer katlarına da sıçradı.

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