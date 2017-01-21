Beşiktaş'ta 3 katlı ahşap binada yangın

21 Ocak 2017 Cumartesi, 06:49:40 | Güncelleme: 07:17:02
DHA
Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında suyu bitince takviye su araçları olay yerine getirildi
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Beşiktaş'ta bulunan bir 3 katlı ahşap bir binada yangın çıktı. Alev alev yanan bina itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, yangında bir kişi de dumandan etkilendi.
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Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Maşuklar Yokuşu sokaktaki 3 katlı ahşap binanın giriş katında saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Binada bulunanlar yangın nedeniyle mahalle sakinleri tarafından tahliye edilirken, yangın kısa sürede binanın diğer katlarına da sıçradı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
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İTFAİYENİN SUYU BİTİNCE YANGIN YENİDEN BÜYÜDÜ
Müdahale sırasında itfaiye ekiplerinin suyunun bitmesi üzerine ekipler bir süre yangına müdahale edemedi.
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Bu sırada yeniden büyüyen alevler apartmanın bütün katlarını sardı. Alev alev yanmaya başlayan binanın bazı bölümlerinden parçalar düştüğü görüldü.
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YAKLAŞIK BİR SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Takviye su araçlarının gelmesi sonucu itfaiye ekipleri yeniden söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın yeniden kontrol altına alındı.
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BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişi ambulansa götürülerek müdahale edilirken, yanan bina kullanılamaz hale geldi.