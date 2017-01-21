21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Suudi uçağı
GÜNDEM

Suudi uçağındaki Kabe fotoğraflı tasarım ilgi gördü

Suudi Arabistan Havayolları bir uçağının gövdesine şehirlerinin önemli yerlerinin resimlerini giydirdi. Fotoğraflar arasında Kabe ve Medine-i Münevvere de bulunuyor

21 Ocak 2017 Cumartesi, 09:50:52 Güncelleme: 10:04:44

Suudi Arabistan Havayolları'nın uzun menzilli uçaklarından biri olan Boeing 777'i de özel tasarımıyla Atatürk Havalimanı'nda yolcular ve personel tarafından büyük ilgi gördü.

Suudi Arabistan Havayolları'nın Boeing 777 tipli uçağının gövdesine tarihi ve turistik yerlerin fotoğrafını giydirdi. Fotoğraflar arasında Müslümanlar için en kutsal yer olan Kabe ve Medine-i Münevvere'nin fotoğrafları da var. Suudi Aabistan Havayolları'nın Atatürk Havalimanı'na inen özel tasarımla giydirilen uçağı yolcular ve personel tarafından ilgi gördü. Stickerla dış yüzeyi giydirilen uçakta Suudi Arabistan'ın kentlerinin önemli yerlerinin resimleri yer aldı. Özellikle resimlerde kutsal mekanlardan Kabe ve Medine-i Münevvere dikkat çekti.

THY bundan önce sponsor olduğu takım ve organizasyonların fotoğraflarını uçaklarına giydirmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Binali Yıldırım: Artık karar milletin, milletin verdiği karar başımız gözümüz üzerinedir
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım: Artık karar milletin
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (21 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 21 Ocak günlüğü
21 hedef imha edildi, 46 DEAŞ'lı öldürüldü
GÜNDEM

21 hedef imha edildi, 46 DEAŞ'lı öldürüldü
Aydın'da 12 yıldır aranan cinayet zanlısı banyoda yakaladı
GÜNDEM

12 yıldır aranıyordu, öyle bir yerde yakalandı ki!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: CHP bayrağı kullanmayacağız
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu: CHP bayrağı kullanmayacağız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: TBMM'de yapılan hatayı milletimiz düzeltecektir.
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu: TBMM'de yapılan hatayı milletimiz ...
Antalya'da alkollü sürücüden ceza yazan polise ilginç sözler
GÜNDEM

"ABİ NE OLURSUN YAPMA, BUNLAR GÜNLÜK OLAĞAN ŞEYLER"
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı
GÜNDEM

ESENYURT'TA SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI KAMERADA!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (21 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 21 OCAK GÜNLÜĞÜ
Bozdağ: Gelen oturuyor, gitmiyor. Azrail gelmesi lazım
GÜNDEM

"GELEN OTURUYOR, GİTMİYOR. AZRAİL GELMESİ LAZIM. ŞİMDİ İSE..."
Adıyaman kırsalına hava harekatı
GÜNDEM

ADIYAMAN KIRSALINA HAVA HAREKATI
FETÖ'nün 4 kıtaya firar eden 24 imamı için iade talebi
GÜNDEM

FETÖ'NÜN FİRAR EDEN 24 İMAMI İÇİN İADE TALEBİ!