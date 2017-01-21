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Siyasi partilerin üye sayıları

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:29:02 AA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının resmi kayıtlarına göre, siyasi partilerin üye sayıları

  • 1
    1 | 18

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının resmi kayıtlarına göre, Genel Başkanlığını, Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı AK Parti'nin 9 milyon 399 bin 633 üyesi bulunuyor.

  • 2
    2 | 18

    Ana muhalefet partisi konumundaki CHP'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarında 1 milyon 206 bin 18 üyesi olduğu bildirilirken,

  • 3
    3 | 18

    MHP'nin 440 bin 169,

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