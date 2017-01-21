21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Antalya
GÜNDEM

Antalya'da alkollü sürücüden ceza yazan polise ilginç sözler

Polis memurunun 900 TL para cezası yazıp 6 ay süreyle de ehliyetine el koyacağını anlattığı Okan B. polise, "Abi ne olursun yapma, bunlar günlük olağan şeyler" diyerek uzun süre yalvardı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:47:55 Güncelleme: 11:51:08 DHA

Antalya'da lkollü otomobil kullanan ve kaza yapan sürücü Okan B. ceza yazan polise, "Abi ne olur yapma, bunlar günlük olağan şeyler" dedi.

Olay, Muratpaşa İlçesi'nde Üçgen Mahallesi ile Sokullu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü direksiyon başına geçen Okan B., 07 S 0302 plakalı otomobiliyle kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 07 FF 686 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobilden inen kişiler Okan B.'nin alkollü olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen trafik polisi Okan B.'nin 2.32 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Güçlükle ayakta duran alkollü sürücü B. uzun süre kaza yapmadığı yönünde polisi ikna etmeye çalıştı. Otomobiliyle geri giderken kaza yaptığını söyleyen sürücüye çevredekilerin hasarın ön kısımda olduğunu hatırlatması üzerine Okan B. "Yok öyle bir şey. Maddi manevi ne hasar varsa ben karşılayayım. Neden böyle yapıyorsunuz" dedi.

Polis memurunun 900 TL para cezası yazıp 6 ay süreyle de ehliyetine el koyacağını anlattığı Okan B. bu defa polise, "Abi ne olursun yapma, bunlar günlük olağan şeyler" diyerek uzun süre yalvardı. Okan B. karakola götürülürken, hasarlı otomobili de çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Okan B.'ye alkollü araç kullanmak ve kazaya karışmaktan dolayı mahkemenin 7 bin TL'ye kadar ceza verebileceği belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün 4 kıtaya firar eden 24 imamı için iade talebi
GÜNDEM

FETÖ'nün firar eden 24 imamı için iade talebi!
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı
GÜNDEM

Esenyurt'ta polise silahlı saldırı
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (21 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 21 Ocak günlüğü
Mersin'de toruna taciz iddiası
GÜNDEM

Kızının dedesine gitmek istememesinden şüphelendi
21 hedef imha edildi, 46 DEAŞ'lı öldürüldü
GÜNDEM

21 hedef imha edildi, 46 DEAŞ'lı öldürüldü
Binali Yıldırım: Artık karar milletin, milletin verdiği karar başımız gözümüz üzerinedir
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım: Artık karar milletin
Siyasi partilerin üye sayıları
GÜNDEM

BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞLARDI, ŞİMDİ...
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı
GÜNDEM

ESENYURT'TA SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI KAMERADA!
Antalya'da alkollü sürücüden ceza yazan polise ilginç sözler
GÜNDEM

"ABİ NE OLURSUN YAPMA, BUNLAR GÜNLÜK OLAĞAN ŞEYLER"
Bozdağ: Gelen oturuyor, gitmiyor. Azrail gelmesi lazım
GÜNDEM

"GELEN OTURUYOR, GİTMİYOR. AZRAİL GELMESİ LAZIM. ŞİMDİ İSE..."
FETÖ'nün 4 kıtaya firar eden 24 imamı için iade talebi
GÜNDEM

FETÖ'NÜN FİRAR EDEN 24 İMAMI İÇİN İADE TALEBİ!
Adıyaman kırsalına hava harekatı
GÜNDEM

ADIYAMAN KIRSALINA HAVA HAREKATI