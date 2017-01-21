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Adıyaman kırsalına hava harekatı

Harekatta PKK'lı teröristlerin kullandığı silah mevzileri, barınak ve sığınaklar imha edildi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:29:07 Güncelleme: 12:29:28 AA

Türk Hava Kuvvetlerince, dün Adıyaman kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlerin kullandığı silah mevzileri, barınak ve sığınaklar imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, dün 12.00-12.50 saatlerinde Adıyaman kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK'lı teröristlerin kullandığı silah mevzileri, barınak ve sığınaklar imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

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