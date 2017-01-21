"Golden Çetesi" barınağa teslim edildi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:11:01 | Güncelleme: 14:17:55
AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Golden Çetesi" adıyla bilinen 12 köpek, hayvan barınağına götürüldü
1
1|19
Bodrum ilçesinde, hayatını kaybeden eski güverte reisi Şenol Özbakan'ın "Golden Çetesi" adını verdiği golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpek, Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.
2
2|19
Barınak görevlileri, sabah saatlerinde köpeklerin emanet bırakıldığı emekli anestezi uzmanı Dr. Aylin Yıldız Schwarz'ın Güvercinlik'teki evine geldi.
3
3|19
Görevliler 12 köpeği, özel kafesli taşıma minibüsüyle iki sefer yaparak barınağa götürdü.
HABERİN DEVAMI
4
4|19
Köpeklerin belediye aracına bindirilmesi sırasında, Schwarz köpeklere tek tek sarılarak vedalaştı.
5
5|19
Bu sırada Schwarz, duygusal anlar yaşandı.
6
6|19
Schwarz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Golden çetesine" ve ölen bir kişinin emanetine sahip çıktığını söyledi.
HABERİN DEVAMI
7
7|19
Özbakan'ın tahrik edildiğini ve olayın farklı yerlere çekilmeye çalışıldığını öne süren Schwarz, Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyelerini suçladı.
8
8|19
Köpekleri kendi rızasıyla verdiğini belirten Schwarz, "Sosyal medya sayfamdan bana hakaretler edildi ve özel hayatım eleştirildi. Bunları artık söyleyeceğim, susmayacağım.
9
9|19
Ben bunu Allah rızası için yaptım. Köpeklerin barınağa gitmesini tamamıyla hayvan hakları derneği organize etmiştir." iddiasında bulundu.c
HABERİN DEVAMI
10
10|19
Schwarz, "Golden Çetesi"nin rahat bir ortamda yaşam sürdüğünü ancak yapılan bu uygulamayla yuvalarının yıkıldığını ve huzurlarının bozulduğunu da ileri sürdü.
11
11|19
"GOLDEN ÇETESİ EMİN ELLERDE OLACAK"
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise köpeklerin barınakta en iyi şekilde emin ellerde olacağını söyledi.
12
12|19
Yaşanan tartışmalara da değinen Kocadon, şöyle konuştu: "Bir tarafta acılı bir evlat var ve hayvanları çok seviyor, diğer tarafta da hayvanlarla yaşamayı kendisine misyon edinmiş ve hayvanları çok seven bir büyüğümüz var.
HABERİN DEVAMI
13
13|19
'Hayvanlara ne olacak' endişesiyle yaşayan iki hayvansever arkadaşımızın, hayvanlara kıyamamasından kaynaklanan bir sıkıntı oldu. 'Bunları biz barınağa alırız' dedik ve şu an iki tarafta rahatlar.
14
14|19
Onlar emin ellerde olacak. Veterinerlerimiz var, hayvanseverlerimiz var. Zaten onlar bizi hiç yalnız bırakmıyor."
15
15|19
Kocadon, başta her iki taraf olmak üzere, vatandaşların da köpekleri her zaman gelip görebileceklerini sözlerine ekledi.