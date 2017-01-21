21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

"Golden Çetesi" barınağa teslim edildi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:11:01 AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Golden Çetesi" adıyla bilinen 12 köpek, hayvan barınağına götürüldü

  • 1
    1 | 19

    Bodrum ilçesinde, hayatını kaybeden eski güverte reisi Şenol Özbakan'ın "Golden Çetesi" adını verdiği golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpek, Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

  • 2
    2 | 19

    Barınak görevlileri, sabah saatlerinde köpeklerin emanet bırakıldığı emekli anestezi uzmanı Dr. Aylin Yıldız Schwarz'ın Güvercinlik'teki evine geldi.

  • 3
    3 | 19

    Görevliler 12 köpeği, özel kafesli taşıma minibüsüyle iki sefer yaparak barınağa götürdü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300