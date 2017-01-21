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Selim Topal
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El Bab şehidi Selim Topal uğurlandı

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı da katıldı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:35:10 Güncelleme: 16:53:29

Şehit düşen Uzman Çavuş Selim Topal, Pendik'teki Dumankaya Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki bakanlar omuzladı.

YILBAŞINDA BAŞBAKAN YILDIRIM İLE TANIŞIP, YEMEK YEMİŞTİ

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesindeki Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerden Erzincanlı Piyade Uzman Çavuş 27 yaşındaki Selim Topal, yılbaşı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yemek yiyerek sohbet etmişti.

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