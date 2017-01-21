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Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ı 5 bin kişi uğurladı

Şehidin annesi Zehra Taşkın, "Canım oğlum. Annem. Canım yavrum. Annen kurban olsun sana" diyerek sinir krizi geçirdi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:00:33 Güncelleme: 17:03:34 DHA

Suriye'nin El-Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan uzman onbaşı 24 yaşındaki Ramazan Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradan şehit askerin cenazesinin helallik alınması için evinin önüne getirildiği sırada annesi Zehra Taşkın, "Canım oğlum. Annem. Canım yavrum. Annen kurban olsun sana" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab bölgesinde DEAŞlı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 5 askerden biri olan uzman onbaşı Ramazan Taşkın, için Çarşamba Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Karşılamaya Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, babası Fazlı Taşkın, erkek kardeşi Resul Taşkın ve çok sayıda aile yakını katıldı. Karşılamada şehidin babası Fazlı Taşkın, Vali İbrahim Şahin'in kolunda yürüyerek gözyaşı döktü.

Karşılamanın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, karayoluyla helallik alınmak üzere Çarşamba İlçesi Sarıcalı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada şehit Uzman Onbaşının kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan, "Ağabeyim. Seni ben böyle mi görecektim. Sensiz ben nasıl olacağım" diyerek tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Annesi Zehra Taşkın, "Canım oğlum. Annem. Canım yavrum. Annen kurban olsun sana" diyerek sinir krizi geçirdi. Anne Zehra Taşkın'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Bekar olan şehit Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın cenazesi evinin önünde helallik alındıktan sonra tören için Rıdvan Paşa Camisi'ne getirildi. 6 ay önce Tunceli 4'üncü Komando Tugayı'nda göreve başlayan ve Cerablus görevinden sonra yaklaşık 1 ay önce izine gelen şehit Ramazan Taşkın'ın izin sonrası da görevli olarak Suriye'nin El-Bab bölgesine gönderildiği belirtildi.

ŞEHİDİ YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Ramazan Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için Çarşamba İlçesi'ndeki Rıdvan Paşa Camii'ne getirildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanveki Erhan Usta, Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, şehiden babası Fazlı Taşkın, annesi Zehra Taşkın, erkek kardeşi Resul Taşkın, kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan, aile yakınları katıldı.

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