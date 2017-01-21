İzmir'de tarihi eser operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde elinde bulunan çok sayıda tarihi eserin satışını yapmaya çalışan B.D'yi (52) yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, farklı dönemlere ait 283 tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Müze Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, Klasik-Helenistik döneme ait 15 gümüş ve 25 bronz sikke, Roma dönemine ait 36 bronz sikke, Bizans dönemine ait 1 elektron ve 8 bronz sikke, İslami döneme ait 3 altın ve 102 gümüş, 33 bronz sikke, Ortaçağ dönemine ait 7 bronz-gümüş sikke, çeşitli obje, sapan taşı ve takılar olmak üzere 250 tarihi eserin 2863 sayılı yasa kapsamında orijinal tarihi eser olduğu, 33 objenin ise 2863 sayılı yasa kapsamı dışında bulunduğu tespit edildi.

B.D, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.