21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İzmir
GÜNDEM

İzmir'de tarihi eser operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 18:09:37 Güncelleme: 18:29:03 AA

İzmir'in Bornova ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde elinde bulunan çok sayıda tarihi eserin satışını yapmaya çalışan B.D'yi (52) yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, farklı dönemlere ait 283 tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Müze Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, Klasik-Helenistik döneme ait 15 gümüş ve 25 bronz sikke, Roma dönemine ait 36 bronz sikke, Bizans dönemine ait 1 elektron ve 8 bronz sikke, İslami döneme ait 3 altın ve 102 gümüş, 33 bronz sikke, Ortaçağ dönemine ait 7 bronz-gümüş sikke, çeşitli obje, sapan taşı ve takılar olmak üzere 250 tarihi eserin 2863 sayılı yasa kapsamında orijinal tarihi eser olduğu, 33 objenin ise 2863 sayılı yasa kapsamı dışında bulunduğu tespit edildi.

B.D, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Avukat Bülent Karagöz'ü "Hukuk" kitabı kurtardı
GÜNDEM

'Hukuk' kalkan oldu
Şehit babasından yalan haber tepkisi
GÜNDEM

Şehit babasından yalan haber tepkisi

Dayakçı koca: Vurduğumda nerenin iz bırakmayacağını iyi biliyorum
GÜNDEM

'Vurduğumda nerenin iz bırakmayacağını biliyorum'
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM

İzmir'deki kazada 1 polis hayatını kaybetti
DHKP-C'nin Ege Bölge sorumlusu yakalandı
GÜNDEM

İzmir'de terör örgütüne büyük darbe
İzmir'de yasak aşk cinayeti!
GÜNDEM

İzmir'de yasak aşk cinayeti!
Sahil Güvenlik Yetkileri Yönetmeliği yayımlandı
GÜNDEM

SAHİL GÜVENLİK YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
AK Parti binasına saldıran terörist arananlar listesinde
GÜNDEM

AK PARTİ BİNASINA SALDIRAN TERÖRİST ARANANLAR LİSTESİNDE
Tendürek Dağı'na havadan ve karadan operasyon
GÜNDEM

TENDÜREK DAĞI'NA BÜYÜK OPERASYON
Ankara'da anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi
GÜNDEM

ANAHTARLIK GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA...
Başbakan Yıldırım'dan referandum mesajı
GÜNDEM

BAŞBAKAN TARİH VERDİ!
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' açıklaması
GÜNDEM

"BAŞKANLIĞA KARŞI DEĞİLİZ ANCAK..."