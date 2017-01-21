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AK Parti binasına saldıran terörist arananlar listesinde

Saldırılarda yer aldığı tespit edilen DHKP/C'li Şerif Turunç'un İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde olduğu öğrenildi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 19:39:39 Güncelleme: 19:44:53 AA

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığına dün lav silahıyla düzenlenen saldırılarda yer aldığı tespit edilen DHKP/C'li Şerif Turunç'un aranan teröristler listesinde olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, saldırıları gerçekleştirenlerden birinin terör örgütü DHKP/C üyesi Şerif Turunç olduğu tespit edildi.

Saldırganın, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki gri listede olduğu ve başına 300 bin lira ödül konulduğu belirtildi.

Sahte kimlik kullanan Turunç'un yine aranan teröristler listesinde bulunan Bilgehan Karpat'la birlikte geçen yıl kaçak yollarla Yunanistan'dan yurda girdiği bildirildi.

Yetkililer, kimliği henüz belirlenemeyen ikinci saldırganın, Karpat olabileceği üzerinde duruyor.

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