21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bülent Turan
GÜNDEM

Bülent Turan: Hepimiz o karara razı olacağız"-

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, anayasa değişikliğinin meclisten geçmesi ile ilgili konuştu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 19:41:33 Güncelleme: 19:43:43 AA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, anayasa değişikliği paketinin bir aylık komisyon ve Genel Kurul mesaisinden sonra yeterli çoğunlukta oy alarak Mecliste kabul edildiğini anımsattı.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı reform paketine imza atan Meclis'in üyesi olduğu için gurur duyduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin 2002’de başlattığı sessiz devrimin bir devamı olan bu reformlar Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak, yönetimde istikrarı sağlayacaktır. Artık parçalı ve zayıf hükümetler yönetiminde istikrarsız bir Türkiye olmayacak. Geleceğe güvenle bakan, üreten, kalkınan, demokratik bir ülke olacak."

AK Parti olarak şu anda en önemli gündemin referandum meselesi olduğunu anlatan Bülent Turan, "Referandum sürecinde bunun bir siyasi parti ya da bir lider meselesi olmadığını vurgulayacağız." dedi.

Yeni anayasa ve yönetim sistemi değişikliği talebinin uzun bir süredir toplumun beklentileri arasında yer aldığına işaret eden Turan, "Anayasa paketinin referandumdan geçer not alacağına inanıyoruz. Köy köy, kasaba kasaba gezeceğiz. Milletimiz ne karar verirse hepimiz o karara razı olacağız. Yeni süreç ülkemize hayırlı olsun."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bülent Turan: Yaşam tarzı üzerinden yürütülecek siyasetin karşılığı yok
GÜNDEM

"Yaşam tarzı üzerinden yürütülecek siyasetin ...
"3 Maddede değişiklik oldu, 'Yedek Vekillik' geri çekildi"
GÜNDEM

'Yedek Vekillik' neden geri çekildi?

Bülent Turan'dan CHP'ye: Söyleyecek sözünüz yoksa slogan atarsınız
GÜNDEM

"Söyleyecek sözünüz yoksa slogan atarsınız"
Bülent Turan: AK Parti ve MHP'den fire olmayacağı kanaatindeyim
GÜNDEM

"CHP'den de 'Evet' oyu çıkacak"
Bülent Turan: Doğu ve Güneydoğu'da OHAL vardı ve seçimler oldu
GÜNDEM

"Doğu ve Güneydoğu'da OHAL vardı ve seçimler oldu"
Bülent Turan: 48 maddelik tasarının tamamı çekildi
GÜNDEM

"48 maddelik tasarının tamamı çekildi"
Ankara'da anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi
GÜNDEM

ANAHTARLIK GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA...
Sahil Güvenlik Yetkileri Yönetmeliği yayımlandı
GÜNDEM

SAHİL GÜVENLİK YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı saldırganı aynı kişi çıktı
GÜNDEM

İKİ SALDIRIDA DA AYNI PARMAK İZİ ÇIKTI!
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' açıklaması
GÜNDEM

"BAŞKANLIĞA KARŞI DEĞİLİZ ANCAK..."
AK Parti binasına saldıran terörist arananlar listesinde
GÜNDEM

AK PARTİ BİNASINA SALDIRAN TERÖRİST ARANANLAR LİSTESİNDE
Başbakan Yıldırım'dan referandum mesajı
GÜNDEM

BAŞBAKAN TARİH VERDİ!