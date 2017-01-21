Bülent Turan: Hepimiz o karara razı olacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, anayasa değişikliği paketinin bir aylık komisyon ve Genel Kurul mesaisinden sonra yeterli çoğunlukta oy alarak Mecliste kabul edildiğini anımsattı.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı reform paketine imza atan Meclis'in üyesi olduğu için gurur duyduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin 2002’de başlattığı sessiz devrimin bir devamı olan bu reformlar Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak, yönetimde istikrarı sağlayacaktır. Artık parçalı ve zayıf hükümetler yönetiminde istikrarsız bir Türkiye olmayacak. Geleceğe güvenle bakan, üreten, kalkınan, demokratik bir ülke olacak."

AK Parti olarak şu anda en önemli gündemin referandum meselesi olduğunu anlatan Bülent Turan, "Referandum sürecinde bunun bir siyasi parti ya da bir lider meselesi olmadığını vurgulayacağız." dedi.

Yeni anayasa ve yönetim sistemi değişikliği talebinin uzun bir süredir toplumun beklentileri arasında yer aldığına işaret eden Turan, "Anayasa paketinin referandumdan geçer not alacağına inanıyoruz. Köy köy, kasaba kasaba gezeceğiz. Milletimiz ne karar verirse hepimiz o karara razı olacağız. Yeni süreç ülkemize hayırlı olsun."