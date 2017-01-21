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Manisa'da vahşet

Manisa’da, av tüfeğiyle köpeği vuran bir kişi polis tarafından aranıyor

21 Ocak 2017 Cumartesi, 21:36:56 Güncelleme: 22:33:15 AA

Turgutlu ilçesinde bir kişinin av tüfeği ile köpeği öldürdüğü ihbarı üzerine polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Turgutlu İlçesi Fatih Küçük Sanayi Sitesi girişinde henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, elindeki av tüfeğiyle köpeğe ateş etti. Yaralanan köpek, olay yerinde öldü.

Yaşanan olaya şahit olanlar, durumu polise bildirdi. Polis, köpeği vurduktan sonra koşarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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