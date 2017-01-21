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Ağrı'da PKK operasyonu: 8 tutuklama

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP Taşlıçay İlçe Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 21:41:49 Güncelleme: 21:44:54 AA

Ağrı'nın Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında HDP Taşlıçay İlçe Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 8 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonun devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tendürek Dağı bölgesinde 19 Ocak'ta operasyon başlatıldığı ve teröristlerin muhtemel barınma yerlerine yönelik faaliyetin sürdüğü belirtildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların süreceği ifade edilen açıklamada, hava destekli operasyonlarda 4 tabur asker ve geçici köy korucularının da yer aldığı kaydedildi.

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