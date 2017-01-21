21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Macaristan
GÜNDEM

Gabor Kiss: Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, "Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır" ifadesini kullanarak önemli değerlendirmelerde bulundu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 23:53:13 Güncelleme: 23:55:58 AA

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, "Takdir ve saygıyı hakeden Türkiye, Avrupa'nın kapısıdır. Belirleyici bölgesel faktör ve günümüz zorluklarında terörizmle mücadele ve uluslararası göç yönetiminde anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir." dedi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan'a "Macaristan Fahri Konsolosu" unvanı verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı yetkilileri, Ankara'da görev yapan birçok diplomat ve gazetecinin katıldığı davet, İtalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Macar öğrenciler için saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Kiss, yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve Suriye'deki savaşa dikkati çekti.

Kiss, "Türkiye milyonlarca göçmenin kabul edilmesinde aktif rol üstlenmekte ve terörizmin kendini gösterdiği çeşitli şekillere karşı mücadele sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de son dönemde düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için üzüntü ve taziyelerini ifade eden Kiss, "Hisleri paylaşmanın ötesinde terörizmin her şeklini kınıyoruz ve Türk dostlarımızı terörizme karşı mücadelede destekliyoruz." diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Başbakan'dan şehit ailesine ziyaret
GÜNDEM

Başbakan'dan şehit ailesine ziyaret
Şanlıurfa'da huzur operasyonu
GÜNDEM

Şanlıurfa'da huzur operasyonu
Yasin Aktay: Biz ne yapacaksak, halkın onayıyla yapacağız
GÜNDEM

"Biz ne yapacaksak, halkın onayıyla yapacağız"
Mardin'de bir terörist öldürüldü
GÜNDEM

Mardin'de bir terörist öldürüldü
Manisa'da vahşet
GÜNDEM

Vicdansız cani yakayı eleverdi
Osmaniye'de ambulans ile otomobil kaza yaptı: 5 ölü
GÜNDEM

Ambulans ile otomobil birbirine girdi
Manisa'da vahşet
GÜNDEM

VİCDANSIZ CANİ YAKAYI ELEVERDİ
Ağrı'da PKK operasyonu: 8 tutuklama
GÜNDEM

AĞRI'DA PKK OPERASYONU
Şanlıurfa'da terör operasyonu
GÜNDEM

ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU
Sana kırmızı çok yakışıyor
GÜNDEM

SANA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR

Mardin'de bir terörist öldürüldü
GÜNDEM

MARDİN'DE BİR TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Başbakan'dan şehit ailesine ziyaret
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET