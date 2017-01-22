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Silivri'de GPRS'li araç ile hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

İstanbul'da GPRS'li araçla hırsızlık yapmaya kalkışan iki hırsız yakayı eleverdi

22 Ocak 2017 Pazar, 00:03:32 Güncelleme: 00:06:04 HABERTURK.COM

Silivri'de 22 ayrı suçtan aranan 2 hırsız, yanlışlıkla çaldıkları "araç takip sistemli" bir otomobille hırsızlık yapmaya kalkışınca yakayı ele verdi. Aracı yaklaşık 50 kilometre takip eden polis hırsızları gözaltına aldı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi Ozan Sokak'taki bir evden 2 hırsızın 34 NT 4... plakalı otomobil ile hırsızlık yaptığı bilgisini aldı. Hırsızların kullandığı otomobili araştıran ekipler, otomobilde GPRS (araç takip sistemi) olduğunu belirledi.

HIRSIZLAR ARAÇ TAKİP SİSTEMİYLE ENSELENDİ

Silivri polisi, araç takip sistemini kullanarak hırsızları yaklaşık 50 kilometre boyunca takip etti. Hırsızların Silivri Çantaköy'e doğru gittiğini belirleyen polis, yolu keserek otomobili durdurdu.

SUÇ MALZEMELERİYLE YAKALANDILAR

Otomobildeki şüphelilerin kardeşi Mazlum B.'nin kimliğini kullanan Hamza B. ile Şevket A. olduğu belilendi. Araçta yapılan aramada da çalıntı olduğu belirlenen 1 televizyon,1 laptop, 1 tablet, 1 playstation, 3 kol saati ve 1 kamera kayıt cihazı bulundu.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Gözaltına alınan hırsızlardan Hamza B.'nin 6 suçtan, Şevket A.'nın ise 16 suçtan arandığı öğrenildi.

Nihat ULUDAĞ/İSTANBUL

 

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