22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DEAŞ Hasan Aydın
GÜNDEM

DEAŞ’lı terörist Hasan Aydın iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılmış

Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın infaz timinde yer alan ve Türkiye’yi tehdit eden terörist Hasan Aydın’ın, 2012’de Adana’daki El Kaide operasyonunda, 2015’te ise Hatay’dan Suriye’ye geçmek isterken yakalanıp serbest kaldığı ortaya çıktı

22 Ocak 2017 Pazar, 04:14:56 Güncelleme: 04:16:53 DHA

Suriye’de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil, DEAŞ’ın propaganda görüntülerinde Türkiye’yi tehdit eden terörist Hasan Aydın’ın ailesi 40 yıl önce Diyarbakır’ın Çermik İlçesi’nden Adana’nın Yüreğir İlçesi’ne yerleşti. Ailenin en küçük çocuğu Hasan Aydın, Adana polisinin 2012’de düzenlediği operasyonda El Kaide terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınıp serbest bırakıldı. 2015’de Hatay’dan Suriye’ye geçmek isterken de gözaltına alındı. Aydın’ın kullandığı minibüste ‘askeri malzemeler ve drone’ ele geçirildi. Aydın, ‘adli kontrol şartı’ ile serbest kaldı. Evli 2 çocuk babası olan Hasan Aydın, 8 Mayıs 2015’te ailesiyle ortadan kayboldu. Kardeşlerinin kayıp başvurusu yaptığı Aydın 4 ay sonra yakınlarını arayıp “Suriye’ye geldik. Merak etmeyin” diyerek DEAŞ’a katıldığını söyledi.

‘FOTOĞRAFTAKİ HASAN DEĞİL’

Aydın’ın 2 ağabeyi Remzi ile Recep Aydın ise 31 Aralık’ta Adana’daki operasyonda gözaltına alınıp tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan diğer ağabeyi Davut Aydın ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Doğankent Mahallesi’ndeki evine dönen Davut Aydın, gazetelerde yayımlanan fotoğraflardaki kişinin kardeşi Hasan Aydın olmadığını ileri sürdü. Kardeşinin Hatay’da askeri malzeme götürürken yakalanıp serbest bırakılmasına tepki gösteren ağabey Davut Aydın, “Keşke o zaman serbest bırakmak yerine tutuklasaydılar” diye konuştu.

DEAŞ’lı terörist Hasan Aydın, propaganda videosunda Türkiye’ye tehditte bulunuyordu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DEAŞ'lı teröristin 'saç ektirme' yalanı
GÜNDEM

DEAŞ'lı teröristin 'saç ektirme' yalanı
21 hedef imha edildi, 46 DEAŞ'lı öldürüldü
GÜNDEM

21 hedef imha edildi, 46 DEAŞ'lı öldürüldü
Türkiye’yi tehdit eden hainin 2 kardeşi tutuklandı
GÜNDEM

Türkiye’yi tehdit eden hainin 2 kardeşi tutuklandı
Şanlıurfa'da hücre evlerine operasyon: 17 gözaltı
GÜNDEM

Şanlıurfa'da 3 örgüte büyük operasyon
1940 DEAŞ'lı, 315 PYD'li etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

Bir haftada 78 PKK'lı öldürüldü!
Devlet Bahçeli: El Bab’a Türk’ün demir yumruğu inmeli
GÜNDEM

Bahçeli: El Bab’a Türk’ün demir yumruğu inmeli
Hevsel Bahçeleri böyle olacak
GÜNDEM

HEVSEL BAHÇELERİ BÖYLE OLACAK
Bylock'ta 30 bin kişinin parolası henüz çözülemedi
GÜNDEM

BYLOCK'TA 30 BİN KİŞİ KALDI
Başbakan'dan şehit ailesine ziyaret
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
FETÖ: 60 kaymakamdan 55'i FETÖ'cüydü
GÜNDEM

'60 KAYMAKAMDAN 55'İ FETÖ'CÜYDÜ'
DEAŞ’lı terörist Hasan Aydın iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılmış
GÜNDEM

O HAİN İKİ KEZ GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞ
Sana kırmızı çok yakışıyor
GÜNDEM

SANA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR