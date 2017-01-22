DEAŞ’lı terörist Hasan Aydın iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılmış

Suriye’de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil, DEAŞ’ın propaganda görüntülerinde Türkiye’yi tehdit eden terörist Hasan Aydın’ın ailesi 40 yıl önce Diyarbakır’ın Çermik İlçesi’nden Adana’nın Yüreğir İlçesi’ne yerleşti. Ailenin en küçük çocuğu Hasan Aydın, Adana polisinin 2012’de düzenlediği operasyonda El Kaide terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınıp serbest bırakıldı. 2015’de Hatay’dan Suriye’ye geçmek isterken de gözaltına alındı. Aydın’ın kullandığı minibüste ‘askeri malzemeler ve drone’ ele geçirildi. Aydın, ‘adli kontrol şartı’ ile serbest kaldı. Evli 2 çocuk babası olan Hasan Aydın, 8 Mayıs 2015’te ailesiyle ortadan kayboldu. Kardeşlerinin kayıp başvurusu yaptığı Aydın 4 ay sonra yakınlarını arayıp “Suriye’ye geldik. Merak etmeyin” diyerek DEAŞ’a katıldığını söyledi.

‘FOTOĞRAFTAKİ HASAN DEĞİL’

Aydın’ın 2 ağabeyi Remzi ile Recep Aydın ise 31 Aralık’ta Adana’daki operasyonda gözaltına alınıp tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan diğer ağabeyi Davut Aydın ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Doğankent Mahallesi’ndeki evine dönen Davut Aydın, gazetelerde yayımlanan fotoğraflardaki kişinin kardeşi Hasan Aydın olmadığını ileri sürdü. Kardeşinin Hatay’da askeri malzeme götürürken yakalanıp serbest bırakılmasına tepki gösteren ağabey Davut Aydın, “Keşke o zaman serbest bırakmak yerine tutuklasaydılar” diye konuştu.

DEAŞ’lı terörist Hasan Aydın, propaganda videosunda Türkiye’ye tehditte bulunuyordu.