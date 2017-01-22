Tarsus 70 gündür kazıyla yatıp kazıyla kalkıyor

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‘HERKES AYRI BİR SENARYO YAZIYOR’

İlçe sakinlerinin 70 gündür konuştuğu belki de tek konu bu kazı. Mahalledeki bir işyerinde çalışan Emine Gül Karabakır, “Bilgi sahibi değiliz, meraktayız. Öyle ki iki kişi bir araya geldiği zaman söz dönüp dolaşıp, kazıya geliyor. Farklı farklı yorumlar yapılmasına rağmen kimse tam olarak ne arandığını bilmiyor” diye konuştu.