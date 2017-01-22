Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum mitingi yapacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin Meclis'te onaylanmasının ardından referandum sürecinde kendisinin miting yapması konusunda, "Şu anda bizim meydanlarda almamıza mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır. Arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaparız, şu an meydanlardayım. Bunun değerlendirmelerini yaptıktan sonra kararımızı veririz. Kaldı ki bir Cumhurbaşkanı olarak, cumhurbaşkanlığı üzerinde geleceğin hazırlandığı süreç bizi de ilgilendirecektir" dedi.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere randevu çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, Ortadoğu'daki gelişmeler için, "Bizim köprü, demiryolları vs. ondan öte Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Ortadoğu şu anda kaynıyor. Bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bunlar rahatsız edicidir. Bunları oturup değerlendirmek gerek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan doğu Afrika gezisinin ilk durağı olan Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a hareket etti. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların satırbaşları şöyle:

AFRİKA ZİYARETİ PROGRAMI

"Tanzanya, Mozambik, Madagaskar'ı kapsayan bir Afrika ziyaretine çıkacağız. Özellikle geçtiğimiz yıllarda 2005 olarak bir Afrika yılı süreci başlattık. Bu süreçle birlikte büyükelçilikler açtık. Hedefimiz Afrika'nın tüm ülkelerinde Türkiye'nin büyükelçilikleri olsun ve Afrika'yla bu büyükelçiliklerimizle çok yoğun ilişkiler yürütelim.

Öncelikle Darülselam'da Tanzanya Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz, heyetlerimiz arasında görüşmelere eşbaşkanlık yapacağız, iş adamlarımızla birlikte iştirak edeceğiz. 23 Ocak'ta Mozambik'e geçeceğiz. 24 Ocak Salı günü Mozambik Cumhurbaşkanı ile görüşüp, orada da heyetler arası toplantılar yapacağız. Bu ziyaretin ülkemizden Mozambik'e Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olacaktır. Bunun yanında malum Afrika ülkelerinde FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları değerlendirmelerini yapmış olacağız. 24 Ocak akşamı Madagaskar'a varmayı düşünüyoruz. Mozamnbik Cumhurbaşkanı ile görüşüp, heyetler arası görüşmeler düzenleyeceğiz. Madagaskar ziyareti de Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret. Madagaskar ziyaretinden sonra ülkemize geri döneceğiz.

Ekim 1979'da açıldıktan sonra, 1984 yılında kapatılan Darülselam Büyükelçiliğimiz 2009 yılında yeniden faaliyete geçti. Bugün ortaklığa dönüşen Afrika politikamız çerçevesinde 39 ülkede büyükelçiliğimiz bulunuyor. Diğer ülkelerde de temsilcilik açmayı arzu ediyoruz.

FETÖ İLE MÜCADELE

Maarif Vakfımızla birlikte FETÖ ile mücadele bağlamında muhataplarımızdan beklentilerimizi dile getireceğiz. FETÖ'nün tasfiye edilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz, kendileri ile neler yapabiliriz, bunu konuşacağız. Afrikalı dostlarımız arasında bu örgüte, yanıltıcı söylemlerine karşı hassasiyet tanıdıkça artmaktadır. 15 Temmuz gecesi suç üstü yakalanan bu örgütün, katil sürülerinin artık diyalog, hizmet, eğitim, ticaret diye gizlenme imkanı kalmamıştır.

Farklı sektörlerden birçok işadamımız bizimle birlikte. İş forumları vasıtasıyla işadamlarımızı yerel muhataplarıyla bir araya getireceğiz. Biz de Cumhurbaşkanları olarak bu toplantılara bizzat iştirak ederek, işadamlarımızın girişimci ruhunu artıracağız. Özellikle ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte yeni açılımlara, yeni pazarlara, yeni iş ortaklıklarına ihtiyacımız var. Biz asla tek taraflı kazanmanın peşinde değiliz. Biz kazan-kazan esasına göre çalışmalarımızı sürdürme gayreti içinde olacağız.

SORU-CEVAP

* MHP'Lİ BAKAN TARTIŞMASI: Henüz erken buluyorum. Bu sürecin parlamento aşaması başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Şimdi ise gerçek sahibine gideceğiz. Milletimizin referandum kararıyla ilgili vereceği kararı görmemiz lazım. Bunu gördükten sonra milletmiz bu referandum kararını onaylıyorsa, hemen seçim sözkonusu değil. Ondan sonra seçim süreci var. Şu anki görüntüsü 2019. Tekrar millete gidilecek, millet ne karar verecek. Bu neticeleri alalım. Özellikle partili bir cumhurbaşkanı süreci bu işin en farklı olan yönü olacak. Bunların yanında da Türkiye'nin geleceğe yönelik çok daha performansı artırıcı kararlar almasına inanıyoruz. Biz idarede, her ne kadar birileri rejim diyorsa da bu bir sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği de kısa süre önce başlamış değil, Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır bu iş. Tek adam, tek adam diyorlar ya Cumhuriyet'in kuruluşunu bilmezlerse, bunu bilmezler. Milletimizin vereceği karar bizim için baş göz üstünedir. Ama 2019'da seçim yapılır, yeni partili cumhurbaşkanı seçilir, partili cumhurbaşkanı seçildikten sonra da kim olacaksa, o kabinesini oluştururken, artık bağlayıcı bir niteliği olmayan bir süreçtir. Parlamentodan değil, parlamento dışı bir kabine oluşturma şansı var. Onu o günün şartları belirleyecektir. O güne kadar da çok farklı bir kabinenin oluşturulması ülkemizin menfaatinedir.

*TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ve ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ: Sayın Trump birçok açıklamalar yapıyor, biz de izliyoruz. Bizim köprü, demiryolları vs. ondan öte Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Ortadoğu şu anda kaynıyor. Bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bunlar rahatsız edicidir. Bunları oturup değerlendirmek gerek. Biz toprak bütünlüğünden yana Ortadoğu'dan yanayız. Özellikle ben Sayın Trump'a yapacağımız ziyarette, randevu ne zaman verilir, Dışişleri çalışmalarını sürdürüyor, bunları a'dan z'ye bunları müzakere edeceğiz. Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi ve belirleyici ülkesi Türkiye'dir. Ortadoğu ile alakası olmayanların yanlışa düşerek bir karar vermesi dünyamız için isabetli olmaz.

* REFERANDUM KAMPANYASI: Şu anda bizim meydanlarda almamıza mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır. Arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaparız, şu an meydanlardayım. Bunun değerlendirmelerini yaptıktan sonra kararımızı veririz. Kaldı ki bir Cumhurbaşkanı olarak, cumhurbaşkanlığı üzerinde geleceğin hazırlandığı süreç bizi de ilgilendirecektir.

* REFERANDUM ANKETLERİ: Anketler var da erken olur. Halkımızın, milletimizin referandum ile birlikte Türkiye'de özellikle partili cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı, ciddi manada bir oranla yaklaştığını görüyoruz. Böyle bir olmazsa, biz de böyle bir şey içinde olmayız.