Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan doğu Afrika gezisinin ilk durağı olan Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a hareket ediyor.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların satırbaşları şöyle:

"Tanzanya, Mozambik, Madagaskar'ı kapsayan bir Afrika ziyaretine çıkacağız. Özellikle geçtiğimiz yıllarda 2005 olarak bir Afrika yılı süreci başlattık. Bu süreçle birlikte büyükelçilikler açtık. Hedefimiz Afrika'nın tüm ülkelerinde Türkiye'nin büyükelçilikleri olsun ve Afrika'yla bu büyükelçiliklerimizle çok yoğun ilişkiler yürütelim.

Öncelikle Darülselam'da Tanzanya Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz, heyetlerimiz arasında görüşmelere eşbaşkanlık yapacağız, iş adamlarımızla birlikte iştirak edeceğiz. 23 Ocak'ta Mozambik'e geçeceğiz. 24 Ocak Salı günü Mozambik Cumhurbaşkanı ile görüşüp, orada da heyetler arası toplantılar yapacağız. Bu ziyaretin ülkemizden Mozambik'e Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olacaktır. Bunun yanında malum Afrika ülkelerinde FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları değerlendirmelerini yapmış olacağız. 24 Ocak akşamı Madagaskar'a varmayı düşünüyoruz. Mozamnbik Cumhurbaşkanı ile görüşüp, heyetler arası görüşmeler düzenleyeceğiz. Madagaskar ziyareti de Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret. Madagaskar ziyaretinden sonra ülkemize geri döneceğiz.

Ekim 1979'da açıldıktan sonra, 1984 yılında kapatılan Darülselam Büyükelçiliğimiz 2009 yılında yeniden faaliyete geçti. Bugün ortaklığa dönüşen Afrika politikamız çerçevesinde 39 ülkede büyükelçiliğimiz bulunuyor. Diğer ülkelerde de temsilcilik açmayı arzu ediyoruz.

Maarif Vakfımızla birlikte FETÖ ile mücadele bağlamında muhataplarımızdan beklentilerimizi dile getireceğiz. FETÖ'nün tasfiye edilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz, kendileri ile neler yapabiliriz, bunu konuşacağız. Afrikalı dostlarımız arasında bu örgüte, yanıltıcı söylemlerine karşı hassasiyet tanıdıkça artmaktadır. 15 Temmuz gecesi suç üstü yakalanan bu örgütün, katil sürülerinin artık diyalog, hizmet, eğitim, ticaret diye gizlenme imkanı kalmamıştır.

Farklı sektörlerden birçok işadamımız bizimle birlikte. İş forumları vasıtasıyla işadamlarımızı yerel muhataplarıyla bir araya getireceğiz. Biz de Cumhurbaşkanları olarak bu toplantılara bizzat iştirak ederek, işadamlarımızın girişimci ruhunu artıracağız. Özellikle ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte yeni açılımlara, yeni pazarlara, yeni iş ortaklıklarına ihtiyacımız var. Biz asla tek taraflı kazanmanın peşinde değiliz. Biz kazan-kazan esasına göre çalışmalarımızı sürdürme gayreti içinde olacağız.