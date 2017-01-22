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Fırat Kalkanı
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165 hedef vuruldu, 11 DEAŞ'lı öldürüldü

Türk Silahı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde, 165 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi

22 Ocak 2017 Pazar, 09:57:47 Güncelleme: 10:04:12 DHA

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 169 hedef, karadan ve havadan koalisyon ülkelerinin desteğiyle ateş altına alınarak imha edildi. Harekatta 11'i ölü, 3'ü yaralı olmak üzere toplam 14 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 152 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, muhalif unsurların oluşturduğu Özel Kuvvet Kuvvet Grupları, ilerleyişini sürdürdü. Karadan ateş destek vasıtalarıyla 165 DEAŞ hedefinin vurulduğu harekatta 4 hedef de havadan Türk ve koalisyon ülkelerine ait uçaklarla hedef alındı. Gün içerisinde 11 teröristin öldürüldüğü, 3'ünün de yaralanarak etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 165 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarından bir kısmı imha edilmiş, bir kısmı ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen 2 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, 2 bombalı araç imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, Tadif'in Güneydoğusu'nda tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen hava harekatı sonucunda, 1 DEAŞ mensubu yaralanmış, 1 top/obüs ve 1 bombalı araç imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 11 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 2 DEAŞ mensubu ise yaralanmıştır. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 44 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3088 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

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