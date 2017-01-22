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Giresun Tirebolu
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16 yaşında evlendirilen Ayşe K. eşi tarafından öldürüldü

Giresun'un Tirebolu İlçesi’nde 16 yaşında evlendirilen, genç kadın 18 yaşında eşi tarafından katledildi

22 Ocak 2017 Pazar, 10:01:14 Güncelleme: 10:04:38

Ayşe K., 2 yıl önce 16 yaşındayken, kendisinden 3 yaş büyük Cabir K. ile evlendirildi. Kısa süre sonra ikiz çocukları dünyaya gelen Ayşe K. ile Cabir K. arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Genç kadın boşanma davası açtı ve ikiz çocuklarını da yanına alarak annesi Neriman Taş’ın (42) evine yerleşti.

İKİZLERİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE!

Annesi Neriman Taş ve 1.5 yaşındaki ikizleriyle birlikte önceki gün alışveriş için evden ayrılan Ayşe K.’nın karşısına Karadeniz Sahilyolu Gölağzı sapağında eşi Cabir K. çıktı.

İddiaya göre, Ayşe K., Cabir K.’nın konuşma isteğini reddedince tartışma çıktı. Cabir K. yanında getirdiği bıçakla, eşini ve kayınvalidesini birçok yerinden bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı.

Emniyet ve sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan müdahalede 18 yaşındaki Ayşe K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Neriman Taş da kurtarılamadı. Cinayetten sonra kaçan Cabir K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kenan TAŞKIN/GİRESUN

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