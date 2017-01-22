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Ankara Nallıhan
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Ankara Nallıhan'da deprem

Nallıhan'da bu sabah 08.22'de, 7 kilometretre derinlikte 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

22 Ocak 2017 Pazar, 11:07:42 Güncelleme: 11:08:28

Ankara'nın Nallıhan İlçesi'nde sabah saatlerinde Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi degerlendirme sonuçlarına göre Nallıhan'da bu sabah 08.22'de, 7 kilometretre derinlikte 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'ya 107.24 km. İstanbul'a 244.20 km. uzaklığında olan depremin meydana geldiği saatlerde uykuda olan vatandaşların sarsıntıyı hissetmedikleri öğrenildi.

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